مكة.. جراحة خطيرة تُنهي معاناة مريضة مع "ترهلات الـ37 كجم"

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سمنة مفرطة والتهابات وتسلخات وضغط مرتفع وتليف كبدي "سي"

أسهم -بفضل الله تعالى- فريق طبي بمستشفى النور التخصصي عضو تجمع مكة المكرمة الصحي بقيادة الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل والترميم، في إنهاء معاناة مريضة؛ وذلك بإجراء عملية جراحية تم خلالها استئصال كتلة من الدهون والترهلات من جدار البطن الأمامي، بلغ وزنها 37 كيلوجرامًا.

وبمعاينة المريضة تَبين أنها تعاني من سمنة مفرطة وترهلات في مختلف أنحاء الجسم، إضافة لترهلات من الدرجة الرابعة في جدار البطن الأمامي، والتي شكّلت عائقًا لحركتها؛ بما في ذلك أداء أبسط الأنشطة اليومية وتكرار الالتهابات والتسلخات، إضافة إلى معاناتها من ارتفاع في ضغط الدم مع ارتفاع في ضغط الوريد البابي، وتليف بالكبد لإصابتها بالتهاب الكبد الوبائي ڤيروس سي ونقص بروتينات الدم، ونقص شديد في عدد الصفائح الدموية؛ مما يجعلها عرضة للنزف.

وشُكّل الفريق الطبي المكون من أطباء جراحة التجميل والتخدير والفنيين والمساعدين بقسم العمليات للتعامل مع الحالة، وتم تحضير المريضة للعمليات بعد أخذ كامل الاحتياطات اللازمة؛ كونها تُشكل تحديًا كبيرًا للأطباء بسبب الظروف الصحية التي تعاني منها.

وأوضح رئيس الفريق الطبي، الدكتور حاتم عبادة استشاري جراحة التجميل بالمستشفى، أن المريضة حضرت إلى عيادة التجميل في حالة نفسية سيئة؛ ولا سيما بعد رفض أكثر من طبيب في أكثر من مركز للتدخل الجراحي مساعدتها؛ نظرًا للمخاطر الشديدة على حياة المريضة في حال تم إجراء العملية.

وتكللت العملية بالنجاح -بفضل الله تعالى- في وقت قياسي، تم على إثرها إزالة الترهلات من جدار البطن.. وقد غادرت المريضة المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة -ولله الحمد- وتتابع حاليًا في عيادة جراحة التجميل بالمستشفى.

من جهته، وصف المدير التنفيذي بالمستشفى الدكتور وائل الميمني، العملية بأنها من العمليات النوعية الخطيرة، ونبه إلى أن إجراءها بهذه الدرجة العالية من النجاح في مستشفى النور التخصصي يُعد امتدادًا للإنجازات الطبية التي ظل يحققها مستشفى النور التخصصي.