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"طاقة" تُوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "ARI" لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون

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"طاقة" تُوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "ARI" لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون "طاقة" تُوقع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "ARI" لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون
بالتزامن مع مبادرتي " الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) وشركة Advance Resources International Inc (ARI) اليوم، عن اتفاقية تعاون استراتيجي مشترك لتطوير فرص عزل وتخزين الكربون (CO2) في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.

يتزامن هذا التعاون بين الشركتين، مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أُطلقت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الرياض.

وقال المهندس خالد نوح، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة": "نتطلع للعمل مع شركة عالمية تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 40 عامًا في مشاريع عزل وتخزين الكربون والاستخلاص المعزز للنفط.

وأضاف "نوح": تعتبر هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "تحتاج المملكة والمنطقة والعالم أجمع إلى المضيّ قدمًا وبخطى متسارعة في مكافحة التغير المناخي". كما أن التعاون بين الشركتين سيمكّن "طاقة" من دعم هذه الرؤية، ويعتبر من أهم عناصر استراتيجية طاقة 2021".

بدوره قال الرئيس التنفيذي لشركة، "ARI" فالو كوسكرا: "سعدنا بالشراكة مع شركة "طاقة"، فهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات متميزة لحقول النفط، كما أن التعاون بين الشركتين سيتمركز حول دراسات ومشاريع متعلقة بتقنية عزل الكربون واستخراج النفط المحسن في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر من أهم التقنيات لتحقيق تحول ناجح للطاقة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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