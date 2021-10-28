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الأمير البريطاني آندرو يواجه المحاكمة في أمريكا في قضية اعتداء جنسي
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
فراس سعيد: «بتكلم 6 لغات.. وكان نفسي أعمل برنامج عن الطبخ»
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
البنتاجون: إعادة القوات الأمريكية إلى أفغانستان أمر غير مرجح حاليا
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
نسختها الثانية.. جامعة بنها ووكالة الفضاء تطلقان الحفل الختامي لمدرسة علوم الفضاء (صور)
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
«سياحة وفنادق الأقصر» تنظم احتفالية فنية بحضور رئيس الجامعة
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
طالب أزهري يبتكر أجهزة كهربائية من المخلفات بالأقصر
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
الأهلي ضد الزمالك .. الأحمر يتفوق في تاريخ المواجهات .. وحسام حسام هداف القمة
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
سيراميكا كليوباترا يحشد نجومه لمواجهة المقاصة
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
بدر رجب: الأهلي لديه حافز أكبر للفوز على الزمالك..وهذا اللاعب مفاجأة القمة
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
مرشحان يتنافسان على الرئاسة.. تعرف على المرشحين لانتخابات المصري البورسعيدي
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:30 مساءً
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بيرسى تاو نسر الأهلى في أول ظهور.. هدفين في الإسماعيلى ولقطات خاصة من المباراة
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فيديو اليوم السابع
الخميس 28 أكتوبر 2021 11:55 صباحاً
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