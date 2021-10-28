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«النواب» ينظر قانون الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب

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«النواب» ينظر قانون الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب «النواب» ينظر قانون الترخيص لوزير البترول بالتنقيب عن الذهب

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تشهد الجلسة العامة للبرلمان ،الاثنين المقبل، نظر تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن :مشروع قانون مُقدم من بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي الواقعة بين خطى عرض 22 درجة جنوبا و23.03 درجة شمالا ومن البحر الاحمر شرقا إلى وادي النيل غربا فيما عدا مناطق الاتفاقية الصادر بها القانون رقم 43 لسنة 2014، ومنطقة أم جرايات بالصحراء الشرقية.

كما ينظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة فاطيرى بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

المصرى اليوم

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