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ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية بالقاهرة

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ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية بالقاهرة ضبط كمية من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية بصيدلية بالقاهرة

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك صيدلية- «له معلومات جنائية»- كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، ببيع وترويج العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية دون تذكرة طبية مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهدافه وضبطه حال تواجده بالصيدلية المشار إليها، وبالتفتيش في حضوره تم ضبط كمية من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركياً وغير المسجلة، والتي لا يُصرح ببيعها للجمهور، ومبلغ مالي.
وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد بيعها للمواطنين بدون تذكرة طبية لصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الاتجار في المواد والأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية.

المصرى اليوم

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