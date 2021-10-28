أخبار عاجلة

أمين حائل يتناقش مع "بلدي الشملي" حول الموضوعات التي تخص شأن المحافظة -
استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي -
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني -
الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم -
محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية -
حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء -
موسيماني أمام الزمالك قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد -
قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة -
آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر» -
محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

صحة حماس: 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

Print
صحة حماس: 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا صحة حماس: 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صحة حماس اليوم الخميس، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بكورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1268 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و(229) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت على، تعافي 568 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 183118 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 4891 حالة، اجمالي المتعافين 176668 حالة، اجمالي الوفيات 1559 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 99 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 473548 شخص

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

مصر تسجل 921 إصابة جديدة بفيروس كورونا و83 حالة بالجزائر

58 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

58 حالة وفاة جديدة .. الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

تركيا تسجل نحو 30 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة