صحة حماس: 5 حالات وفاة و229 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس اليوم الخميس، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات جديدة بكورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 1268 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 5 حالات وفاة و(229) اصابة جديدة بفيروس كورونا

وأكدت على، تعافي 568 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، فيما بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 183118 اصابة، اجمالي الحالات النشطة 4891 حالة، اجمالي المتعافين 176668 حالة، اجمالي الوفيات 1559 وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 137 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 99 حالة.

فيما بلغ اجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 473548 شخص