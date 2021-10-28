النواب اللبناني يحسم الجدل حول توقيت الانتحابات

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ثبت مجلس النواب اللبناني في جلسته المنعقدة في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس نبيه بري قانون تقديم الانتخابات إلى 27 مارس المقبل بدلا من 8 مايو، خلافا لرغبة الرئيس اللبناني ميشال عون وتكتله النياني.

وصوت 77 نائبا في الجلسة التشريعية لصالح اعتماد 27 مارس موعداً للانتخابات، وقد حصل نقاش حول احتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الاجمالي.

وصوت نواب تكتل «لبنان القوي» برئاسة جبران باسيل صهر الرئيس ميشال عون ضد القانون.

وأشار باسيل في تصريح له من مجلس النواب بعد إقرار قانون تبكير الانتخابات إلى 27 مارس بدلا من 8 مايو، إلى أن «تقريب المهل يصعب على المغتربين التسجيل ما يعرض العملية الانتخابية لشوائب عديدة، فضلا عن عوامل الطقس والصوم عند المسيحيين».