«النواب» ينظر تحسين الأوضاع المادية للمعلمين وتعديل «مكافحة الإرهاب»

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يناقش مجلس النواب، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ونظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

كما يحدد المجلس طلب مناقشة مقدم من أمل زكريا قطب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وأحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، وطلب مناقشة مقدم من امل زكريا قطب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.