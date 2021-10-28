موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. وكيفية الحصول على تذاكر مباراة القمة

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يبحث عشاق الكرة المصرية على محركات جوجل عن كيفية شراء تذاكر مباراة الأهلي والزمالك، وموعد المباراة القمة الأهلي ضد الزمالك و التى تقام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز .



يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم 5 نوفمبر المقبل على استاد القاهرة في إطار الجولة الثالثة من مبارايات الدوري الممتاز.

– الدخول على موقع تذكرتي لمباريات الدوري المصري

– تسجيل بياناتك الشخصية في الموقع لإنشاء حساب خاص بك

– اختار مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، وقم بشرائها من على الموقع.

أعلن رابطت الأندية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، توحيد سعر تذاكر حضور المباريات للدوري، وسيكون 100 جنيه للتذكرة.

أكدت الرابطة أن هناك مجموعة من شروط، لحضور مباريات الدوري المصري تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة، وعلى النحو التالي:

1 – يشترط على من يتقدم للحصول على تذكرة لحضور المباريات، أن يكون قد تلقى لقاح فيروس كورونا.

2- سيتم إجراء تحديث على موقع تذكرتي خلال الـ24 ساعة المقبلة.

3 – على كل مشجع اختيار الفريق الذي يشجعه في الموسم الحالي ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا في الموسم المقبل.

4 – أن يلتزم حامل التذكر بالمكان المخصص له، وإظهار بطاقته وتذكرته عند الطلب.

ويترقب الجميع مباراة الأهلي والزمالك يوم 5 نوفمبر في ظل المواجهة الفنية الخاصة بين بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء والفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، لرغبة كل منهما في تحقيق الفوز خاصة باتريس كارتيرون الذي كان قد خسر نهائي القرن لدوري أبطال أفريقيا أمام موسيماني.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فاز على الإسماعيلي بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وأثمرت عن أربعة أهداف وأهدر مثلها، حيث حمل الهدف الأول توقيع علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 21 وأضاف بيرسي تاو في أول ظهور رسمي له مع الأهلي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و32 واختتم أحمد عبد القادر الرباعية في الدقيقة 87.

بهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في الجولة الاولى ، فيما تغلب الزمالك على إنبي بهدفين دون رد فى الجولة الأولى أيضاً .