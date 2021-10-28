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قبل إعلانها رسمياً .. تعرف على قائمة اللاعبين المحترفين قبل مواجهة أنجولا والجابون

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قبل إعلانها رسمياً .. تعرف على قائمة اللاعبين المحترفين قبل مواجهة أنجولا والجابون قبل إعلانها رسمياً .. تعرف على قائمة اللاعبين المحترفين قبل مواجهة أنجولا والجابون

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استقر رأى الجهاز الفني لمنتخب بقيادة كارلوس كيروش ، عن قائمة المحترفين المقرر استدعائها لمعسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمواجهتي أنجولا والجابون في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة إلى 2022 في قطر.

وضمت قائمة المحترفين قبل اعلانها رسميا نفس الأسماء التى سبق وتم الاعلان عنها فى المعسكر الماضي والت عرفت بالقائمة المبدئية على ان يتم الاختيار منها في القائمة النهائية التي تعلن يوم 6 نوفمبر المقبل .

وتضم قائمة المحترفين :

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (آرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد (جالطة سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ (يني مالتيا التركي).

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يومي 12 و 15 نوفمبر المقبل، كموعدين لمباراتي الفراعنة أمام أنجولا والجابون، على الترتيب.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد الجيش ببرج العرب ملعبا لمباراة مصر مع الجابون في ختام منافسات المجموعة، كما طلب من الجهات الأمنية السماح بحضور 30 ألف مشجع.

المصرى اليوم

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