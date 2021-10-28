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البرلمان يفتح ملف تكدس الفصول وسياسة «مخالفات البناء»

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البرلمان يفتح ملف تكدس الفصول وسياسة «مخالفات البناء» البرلمان يفتح ملف تكدس الفصول وسياسة «مخالفات البناء»

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تنطلق الجلسات العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، بتحديد موعد لـ 9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النائبة منى عمر و19 عضواً، عن سياسة بشأن التعامل مع تردي أوضاع شبكات الهاتف المحمول، والنائبة أمل زكريا قطب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة.

كما يحدد المجلس طلب مناقشة مقدم من أمل زكريا قطب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًا، وأحمد بهاء الدين شلبي وأكثر من 20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تلافي الاثار السلبية للضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية لمتداولي البورصة المصرية، وطلب مناقشة مقدم من امل زكريا قطب و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

كما يحدد البرلمان في جلسته العامة موعدا لمناقشة طلب النائبة آيات الحداد و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي والتعامل المجتمع مع المرضى النفسيين، والنائب عمرو درويش و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم، والنائب عمرو درويش و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة، والنائب عمرو درويش و20 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة النظر في طلبات التصالح على مخالفات البناء.

المصرى اليوم

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