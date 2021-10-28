أخبار عاجلة

أمين حائل يتناقش مع "بلدي الشملي" حول الموضوعات التي تخص شأن المحافظة -
استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي -
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني -
الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم -
محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية -
حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء -
موسيماني أمام الزمالك قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد -
قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة -
آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر» -
محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رسالة موسيماني لجمهور الأهلي بعد رباعية الإسماعيلي

Print
رسالة موسيماني لجمهور الأهلي بعد رباعية الإسماعيلي رسالة موسيماني لجمهور الأهلي بعد رباعية الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، التي حضرت مباراة الإسماعيلي، في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لجماهير الأهلي، معلقًا عليها قائلاً: «على الرغم من أعدادكم الصغيرة، كنتم الأكثر تميزًا.. منحتم الفريق الكثير من التحفيز والطاقة، واللاعب الثاني عشر هو الذي يصنع الفارق دائمًا، شكرا لدعمكم».

يُذكر أن الأهلي سوف يبدأ اليوم الخميس الاستعداد لمباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء