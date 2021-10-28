رسالة موسيماني لجمهور الأهلي بعد رباعية الإسماعيلي

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وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، التي حضرت مباراة الإسماعيلي، في بطولة الدوري الممتاز.

وكان الأهلي حقق الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

ونشر موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لجماهير الأهلي، معلقًا عليها قائلاً: «على الرغم من أعدادكم الصغيرة، كنتم الأكثر تميزًا.. منحتم الفريق الكثير من التحفيز والطاقة، واللاعب الثاني عشر هو الذي يصنع الفارق دائمًا، شكرا لدعمكم».

يُذكر أن الأهلي سوف يبدأ اليوم الخميس الاستعداد لمباراة البنك الأهلي، المقرر إقامتها الأحد المقبل، على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.