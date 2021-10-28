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تعرف على رسالة موسيمانى لجماهير الأهلى بعد رباعية الإسماعيلي

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تعرف على رسالة موسيمانى لجماهير الأهلى بعد رباعية الإسماعيلي تعرف على رسالة موسيمانى لجماهير الأهلى بعد رباعية الإسماعيلي

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وجه المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، رسالة حماسية لجماهير فريقه بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

ونشر موسيماني صورة للحضور الجماهيري لمشجعي الأهلي في لقاء الإسماعيلي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث حضرت أعداد محدودة اللقاء.

وكتب مدرب الأهلي عبر صفحته بموقع «تويتر»: «رغم الأعداد الصغيرة، كنتم أصحاب الصوت الأعلى ومنحتم الفريق الكثير من الطاقة والحافز.. أنتم اللاعب رقم 12 الذي يصنع الفارق دائما.. شكرا لدعمكم».

في المقابل، يستأنف الفريق الأحمر تدريباته دون الحصول على راحة، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقررة يوم الأحد المقبل بالجولة الثانية للدوري.

ويخوض الفريق الأحمر مرانه صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بدون راحة، بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني.

المصرى اليوم

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