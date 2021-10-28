«تاج الدين» يشيد بالجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة لتجاوز جائحة كورونا

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قال د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال المؤتمر الدولي السنوي رقم 62 للجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، والتي جاءت بعنوان «التجربة المصرية الرائدة في مكافحة فيروس كورونا»، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن المؤتمر يهدِف لمناقشة قصة النجاح الذي حققته التجربة المصرية لمُكافحة فيروس كورونا المُستجد، وتبادل الخبرات مع الخبراء من مختلف أنحاء العالم، ومُناقشة المُستجدات المُرتبطة بعلاج وتشخيص أمراض الصدر والتدرن؛ لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.

وأشار د. تاج الدين إلى أن منظومة البحث العلمي تشهد طفرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وكذلك د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا أن المؤتمر يُعقد بشكل دوري باستثناء بعض السنوات التي شهدت أحداث استثنائية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مُختلف مؤسسات الدولة لتجاوز جائحة كورونا، مُعتبرًا أن الجيش الأبيض يعُد خط الدفاع الأول لمواجهة «كوفيد – 19» حيث أن الجهود المبذولة من الأطقم الطبية، تعُد مثالًا عن التضحيات والإخلاص والتفاني في العمل، مُقدمًا التعازي لجميع أسر شهداء الجيش الأبيض نظير تضحياتهم الغالية في خدمة وطنهم.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، تُساهم في وضع البروتوكولات العلاجية منذ عام 2009، وتقوم برصد الحالات المُصابة بفيروس كورونا ثم مُتابعتها بشكل دوري، للوصول إلى أفضل العلاجات الطبية، مشيرًا إلى أنه تم توفير الأكسجين في المستشفيات بشكل جيد، كما تم تركيب أكبر «تانك» أكسجين في مصر بمستشفى الصدر بالعباسية، مؤكدًا على قيام مصر بتوفير اللقاحات بالمجان للمواطنين، للوقاية في فيروس كورونا.

وأهدى د. تاج الدين، درع الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن، للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نعيمة القصير مُمثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر.

وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأساتذة والعلماء والباحثين والأطباء والخبراء والمُتخصصين من مصر والدول العرببة والأجنبية في مجالات أمراض الصدر، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والبحثية من مختلف أنحاء الجمهورية، وعلماء من دول (اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وإيطاليا وهولندا) فضلًا عن علماء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

يُذكر أن المؤتمر يتناول عددًا من المحاور، منها مُناقشة التحورات الجديدة لفيروس كورونا ومُناقشة أحدث العلاجات المُدرجة في بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا، وفقًا للمُستجدات المتعلقة بالفيروس، والاعلان عن أدوية وعلاجات مُستحدثة مع طرح العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك مُناقشة آخر المُستجدات المُتعلقة بعلاجات وتشخيص أمراض الصدر والتدرن، والبرتوكولات المُستحدثة لعلاج أمراض الصدر والحساسية والسدة الرئوية.