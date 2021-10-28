القبض على 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج في سوهاج

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس، من ضبط 3 أشخاص بسوهاج، لاستيلائهم على أموال عدد من المواطنين، بعد حصول المتهمين عليها من الضحايا أثناء تواجدهم بإحدى الدول، بدعوى توصيلها إلى ذويهم داخل البلاد مقابل عمولة.

وتلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا من عدد من المواطنين جميعهم مقيمون بمحافظة سوهاج، بقيام 3 أشخاص يتردد اثنان منهم على إحدى الدول، مقيمين بمحافظة سوهاج، بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مدخراتهم التي تسلموها منهم بالدولة المشار إليها، وعدم تسليمها إلى ذويهم داخل البلاد.

وبإجراء التحريات تأكدت صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام المتهمين بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال اثنين منهم، بالعملة الأجنبية، وبيعها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بتسليم المتهم الآخر ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري، ليقوم بتوصيلها إلى ذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وأنهم استولوا على المدخرات الخاصة بالشاكين ولم يسلموها إلى ذويهم.

وبتقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتبين أن حجم المبالغ المستولَى عليها بلغ مليونًا و659 ألف جنيه مصري.