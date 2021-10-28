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خالفوا تعليمات كورونا .. «الداخلية» تضبط 9678 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

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خالفوا تعليمات كورونا .. «الداخلية» تضبط 9678 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خالفوا تعليمات كورونا .. «الداخلية» تضبط 9678 مواطنًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9678) شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط (261) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (956) مخالفة لقرارات الإغلاق خلال 24 ساعة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وقالت «الداخلية»، في بيان، اليوم الخميس : «في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس (كورونا)، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.. أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط (9678) شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9639) شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (39) شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة».
وأضافت : «تم تحرير (956) مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق، وضبط (261) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1847) أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة».

المصرى اليوم

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