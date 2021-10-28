أخبار عاجلة

أمين حائل يتناقش مع "بلدي الشملي" حول الموضوعات التي تخص شأن المحافظة -
استعدادًا لليوم العالمى للتطوع  .."الفيصلية النسوية" بجدة تطلق جائزة لتعزيز العمل التطوعي -
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني -
الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم -
محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية -
حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء -
موسيماني أمام الزمالك قبل مباراة الجمعة 5- 11- 2021.. بيتسو يفوز 5 - صفر وتعادل وحيد -
قيمة لاعبو الأهلي والزمالك قبل لقاء الجمعة .. بيرسي تاو الأول في القطبين.. وبن شرقي يتفوق في ميت عقبة -
آخرها «حتة من القمر».. 3 مسلسلات مصرية وعربية ناقشت «التنمر» -
محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

Print
رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع خلال 24 ساعة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الخميس ، من رفع 39 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، ضمن خطة الوزارة بالانتشار الأمني في جميع الأنحاء على مستوى الجمهورية لإعادة الانضباط إلى الشارع وفرض السيطرة الأمنية.

كانت وزارة الداخلية أعلنت عن خطتها الأمنية في القاهرة والمحافظات، والانتشار على الطرق والمحاور لتحقيق الأمن والأمان، كما وافق مجلس الوزراء في الأول من سبتمبر الماضي على إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة والمتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص- بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية- رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها الأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء