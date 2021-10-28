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محافظة المنيا تشارك في فعاليات « تتحدث عن نفسها» بأكاديمية ناصر العسكرية

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محافظة المنيا تشارك في فعاليات «مصر تتحدث عن نفسها» بأكاديمية ناصر العسكرية محافظة المنيا تشارك في فعاليات « تتحدث عن نفسها» بأكاديمية ناصر العسكرية

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في إطار احتفالية أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بتقديم جمهورية العربية لمدارس وملحقي الدفاع من الدول الشقيقة والصديقة، أقامت محافظة المنيا معرضاً يعبر عن تاريخ المحافظة، حيث ضم المعرض منتجات المحافظة، وقد نال المعرض اعجاب الحاضرين، من كافة الدول والوزارات والمحافظات والهيئات المشاركة في الاحتفال.

وأثنى اللواء أ.ح أيمن نعيم مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا على جناح محافظة المنيا لما راه من الاهتمام الشديد من المحافظة على إبراز الأنشطة التي تتميز بها المحافظة، حيث وجه الشكر للواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على نجاح معرض المحافظة، وعلى إيفاد نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نيابة عن المحافظ لشرح كافة جوانب المعرض وأبرز أنشطة المحافظة ومنتجاتها وعرض منظومة التحول الرقمي بالمحافظة، في إطار الجمهورية الجديدة.

وأهدى الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، درع المحافظة للسيد مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا نيابة عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وقد كرم السيد مدير اكاديمية ناصر العسكرية السيد الدكتور نائب المحافظ بمنحه شهادة تكريم.

المصرى اليوم

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