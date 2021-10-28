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«ري المنيا»: استمرار تنفيذ أعمال تبطين ترعة أبو عيسي ببني مزار بطول 17 كيلومترًا

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«ري المنيا»: استمرار تنفيذ أعمال تبطين ترعة أبو عيسي ببني مزار بطول 17 كيلومترًا «ري المنيا»: استمرار تنفيذ أعمال تبطين ترعة أبو عيسي ببني مزار بطول 17 كيلومترًا

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أعلنت الإدارة العامة لري غرب المنيا، تواصل تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بالمحافظة، وتنفيذ أعمال تأهيل وتبطين ترعة أبو عيسي ببني مزار، شمال المنيا، بطول 17 كيلومترًا، على مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الأولى، 8 كيلومترا، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية بطول 9 كم.

وقال المهندس عبدالحميد مصطفى البركاوي، وكيل وزارة الري بالمنيا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، تجري مديرية الري في المنيا تنفيذ المرحلة الأولى بطول 158 كيلومترا، وبقيمة 485 مليون جنية داخل 10 مراكز، بينهم 9 مراكز في المنيا من العدوة شمالا حتى دير مواس جنوبًا، ومركز ديروط في أسيوط، بهدف ترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد البشرية، وتحقيق العدالة في توزيع المياه بوصولها لنهاية الفروع.

وأضاف «البركاوي» أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وستؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق وستساهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يساهم في تعظيم الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلة توصيل المياه في نهاية الترع لتحقيق العدالة في توزيع المياه.

تبطين ترعة ابو عيسي ببني مزار في المنيا
تبطين ترعة ابو عيسي ببني مزار في المنيا
تبطين ترعة ابو عيسي ببني مزار في المنيا
تبطين ترعة ابو عيسي ببني مزار في المنيا

المصرى اليوم

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