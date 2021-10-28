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نقيب المحامين يستقبل مفيد شهاب قبل بدء مؤتمر «مستقبل المحاماة»

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نقيب المحامين يستقبل مفيد شهاب قبل بدء مؤتمر «مستقبل المحاماة» نقيب المحامين يستقبل مفيد شهاب قبل بدء مؤتمر «مستقبل المحاماة»

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استقبل رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، الدكتور مفيد شهاب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالي الأسبق، لحضور مؤتمر مستقبل المحاماة في والوطن العربي، احتفالا بيوم المحاماة.

وانطلقت منذ قليل، فعاليات المؤتمر احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وطبقًا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ويلقيها الوزير، ثم كلمة الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسلم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة، وتشتمل جلسات المؤتمر على الجلسة الصباحية ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة.

ويتناول المؤتمر في الجلسة المسائية «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع رجائي عطية نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين التوصيات في ختام الأعمال.

المصرى اليوم

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