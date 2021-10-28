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الأمم المتحدة: رقم قياسي للنازحين في العالم بسبب النزاعات

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الأمم المتحدة: رقم قياسي للنازحين في العالم بسبب النزاعات الأمم المتحدة: رقم قياسي للنازحين في العالم بسبب النزاعات

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أعلنت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالنازحين، سيسيليا هيمينس داماري، أن عدد النازحين بسبب النزاعات المسلحة في العالم يبلغ 48 مليون شخص، مشيرة إلى أنه رقم قياسي جديد.

وقالت «داماري» في خطاب ألقته في جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس: «إن عدد الناس المضطرين لمغادرة منازلهم بسبب النزاعات المسلحة والعنف، بلغ في العالم 48 مليون شخص، وهذا هو أكبر مؤشر تم تسجيله. وفي ظروف الطابع المعقد للنزاعات المسلحة والعنف الشامل يزداد صعوبة ضمان مراعاة أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان».

وأشارت، إلى أن حالات الصراع والعنف في العالم يمكن أن تتفاقم بسبب الكوارث الطبيعية التي تؤدي إلى نزوح السكان، وكذلك بسبب الوباء ابتداء من عام 2020.

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