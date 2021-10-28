فرق سباحة الأهلي تفوز بالكأس العام لبطولة منطقة القاهرة

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حصلت فرق سباحة الأهلي على الكأس العام لبطولة منطقة القاهرة الصيفية للسباحة، التي أقيمت خلال الفترة من 26 أغسطس وحتى 26 أكتوبر الجاري.

وشارك الأهلي في بطولة المنطقة، بفرق «الناشئين والناشئات» بالنادي مواليد 2006، و2005، و2004، و2003، و2002، بالإضافة إلى الفريق الأول عمومي «رجال – سيدات».

وفاز الأهلي بالمركز الأول وفقًا للترتيب العام الذي تم إعلانه رسميًا، وحصد 514248 نقطة، في مختلف الأعمار السنية، التي شاركت خلال البطولة، فيما جاء وادي دجلة ثانيًا، والشمس في المركز الثالث، وحل هليوبوليس رابعًا.

وجاءت نتائج الأهلي خلال منافسات بطولة القاهرة كالتالي:

مرحلة 11 عامًا:

حصل الأهلي على المركز الأول في مرحلة الناشئين بمجموع 19305 نقاط، وعلى مستوى الناشئات احتل الفريق المركز الأول بمجموع نقاط 17656.

مرحلة 12 عامًا:

جاء فريق الأهلي ثانيًا على مستوى الناشئين بمجموع نقاط 21206، وهو نفس المركز الذي حصده فريق الناشئات بمجموع نقاط 21375.

مرحلة 13 عامًا:

نجح الأهلي في الفوز بمنافسات المرحلة، حيث احتل فريق الناشئين المركز الأول برصيد 27864 نقطة، فيما حصد فريق الناشئات 26793 نقطة في المركز الأول أيضًا.

مرحلة 14 عامًا:

على مستوى فريق الناشئين، جاء الأهلي ثانيًا بمجموع نقاط 24916، فيما احتل فريق الناشئات المركز الأول برصيد 27947.

مرحلة 15 عامًا:

فاز فريق الناشئين بالمركز الأول برصيد 29679 نقطة، بينما احتل فريق الناشئات المركز الثاني برصيد 27179.

مرحلة 16 عامًا:

فاز فريق سباحة الأهلي بالمركز الأول، حيث جمع فريق الناشئين 32643 نقطة، ليتصدر المنافسات، ونجح فريق الناشئات في الحصول على 25406 نقاط ليتصدر المسابقة.

مرحلة 17 عامًا:

فاز فريق سباحة الأهلي بمنافسات تلك المرحلة أيضًا على مستوى الناشئين والناشئات، وحصد فريق الناشئين 32666 نقطة، بينما نجح فريق الناشئات في الفوز بالمركز الأول برصيد 26086.

مرحلة 18 عامًا:

نجح فريق سباحة الأهلي «ناشئين» في الفوز بالمركز الأول برصيد 26280، بينما فاز فريق الناشئات بنفس المركز برصيد 15105.

مرحلة 19 عامًا:

فاز فريق سباحة الأهلي بمنافسات تلك المرحلة، حيث جاء فريق الناشئين في المركز الأول برصيد 26545، بينما فريق الناشئات حصد 13226.

كأس مرحلة العمومي:

فاز فريق سباحة الأهلي بمنافسات البطولة، حيث جاء فريق الرجال في المركز الأول برصيد 40362، بينما نجح فريق السيدات في الحصول على 34364 ليحتل المركز الأول أيضًا.

ويترأس وائل عزت جهاز ألعاب الماء بالنادي، ومحمد فاضل نائبًا، ومحمد علام مديرًا لجهاز السباحة، وأحمد أسعد مديرًا إداريًّا، وحسين عمر إداريًّا.