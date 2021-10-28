تدشين «روبوت التطهير الذكي» في المسجد الحرام

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، «روبوت التطهير الذكي» بالمسجد الحرام، والذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترا للماء، ويغطي أكثر من ألفي متر مربع لكل ساعة عمل.

وأكد السديس أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة، حرصاً على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، وبما يعكس الصورة المشرِّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدا بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

يذكر أن «روبوت التطهير الذكي» يقوم بعمليات غسيل وتطهير الأرضيات بجودة عالية، ولمدة (4) ساعات دون أي تدخل بشري، كما يستعين في أداء مهامه بكاميرات وحساسات أرضية وعلوية وأحزمة أمان وخاصية قراءة الأجسام الصغيرة والكبيرة لمنع الاصطدام بالأشخاص أو العوائق الأرضية.

ويزن «الروبوت» الذكي (300) كيلو غراما ويشتمل على خزان بسعة (68.14) لترا للماء النظيف (68.14) لترا للماء من الأرضيات، كما يبلغ عرض عملية النظافة الواحدة (51CM) وعرض مساحة يبلغ (68CM) ويغطي (2045.26) مترا مربعا لكل ساعة عمل وأبعاد (120.65CMx73.66cmx114.3cm)، وسرعة تتراوح من 0 إلى 5 كيلو بالساعة.

ويتميز الروبوت بالشحن السريع والموفر للطاقة، كما جُهِّزَ بـ (8) كاميرات تعمل حساسات قُسمت وفق الترتيب التالي: حساسات ليدر بزاوية (190) تمتد إلى(25) مترا وحساسات (3د) لقراءة المنطقة المحيطة بثلاثة اتجاهات على شكل مستطيل، بالإضافة إلى حساسات (2د) لقراءة المنطقة المحيطة باتجاهين.

ويوفر «الروبوت» خاصية تعمل على إرسال رسائل sms مع الصور إلى رقم هاتف يُربط بـ«الروبوت» كما تتميز الماكينة بهدؤها وعدم إصدار أي نوع من الضجيج، وجُهزت- أيضاً- بخواص تضمن حمايتها من الأجسام الصلبة وجميع أنواع الغبار ورذاذ الماء في جميع الاتجاهات (IPX4)، كما يدعم إمكانية التحكم بالماء من 0.27 لتر لكل دقيقة إلى 1.44 لتر لكل دقيقة وقدرة سحب للماء من الأرض (32.56) لترا لكل ثانية.