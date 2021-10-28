شعراوي: استرداد 8256 فدانا زراعيا ضمن المرحلة الثانية للموجة 18

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الخميس، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول النتائج التي حققتها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية للمرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي بدأت في 11 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 29 أكتوبر.

وتأتي هذه الموجات، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفى إطار تنفيذ تكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضى برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية، الخميس، إن المحافظات وقوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية نجحت حتى27 أكتوبر الجاري، في استرداد نحو 8256 فدان زراعة بعد إزالة 2804 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، وإزالة 9458 مبنى مخالف على مساحة1.4 مليون متر مربع، مشددا على أن الاهتمام والمتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وأن هناك تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ.

ووجه «شعراوي»، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار المتابعة اليومية مع جميع محافظات الجمهورية لتحقيق الخطط المستهدفة والتي تم وضعها قبل إنطلاق الموجة الـ 18 والتي بدأت في 13 سبتمبر الماضى وتنتهى في 26 نوفمبر المقبل.

وأكد على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق الجيد مع جهات الولاية للأراضى التي تم إزالة التعديات من عليها سواء كان بالزراعة أو البناء لعدم السماح بعودة أي تعديات عليها مرة أخرى، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات وإزالتها في المهد، وإتخاذ الاجراءات القانونية مع سرعة إستغلال تلك الأراضى على أرض الواقع.

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل: الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021 وتبدأ المرحلة الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021.