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«المحامين» تبدأ فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة» تحت رعاية رئيس الجمهورية

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«المحامين» تبدأ فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة» تحت رعاية رئيس الجمهورية «المحامين» تبدأ فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة» تحت رعاية رئيس الجمهورية

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انطلقت فعاليات مؤتمر «مستقبل المحاماة في والوطن العربي»، الذي تنظمه نقابة المحامين، احتفالا بيوم المحاماة وعيدها السنوي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعدد من ممثلي الهيئات القضائية، والنقباء العرب، وشيوخ المحاماة، والممثلين الرسميين لكافة الجمعيات العمومية للمحامين في ربوع مصر من خلال مجالسها المنتخبة في النقابات الفرعية، وأعضاءِ مجلس النقابة العامة.

وطبقا لجدول أعمال المؤتمر، تبدأ فعاليات الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالسلام الوطني، ثم كلمة ترحيب من نقيب المحامين، تليها كلمة وزارة العدل، ويلقيها الوزير، ثم كلمة أساتذة الأجيال، ويلقيها الأستاذ الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي.

وتنتهي وقائع الجلسة الافتتاحية بتسلم نقيب المحامين، درع المحاماة إلى المستشار وزير العدل، ثم تكريم لأساتذة الأجيال، ويتبع ذلك استراحة قصيرة، وتتضمن جلسات المؤتمر الجلسة الصباحية، ويتم خلالها مناقشة «المحاماة العربية والعلوم القانونية المتجددة والتكنولوجيا في منظومة العدالة.

كما يتناول المؤتمر في الجلسة المسائية «المحاماة العربية وشركاء العدالة والتكامل بينهم، في حوار مع رجائي عطية، نقيب المحامين، وعدد من النقباء العرب، على أن يعلن نقيب المحامين، التوصيات في ختام الأعمال.

المصرى اليوم

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