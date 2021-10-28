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عرض «زلزال» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «» غدًا (صور)

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عرض «زلزال» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «مسرح مصر» غدًا (صور) عرض «زلزال» لأشرف عبدالباقي ضمن عروض «» غدًا (صور)

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يعرض الفنان أشرف عبدالباقي، المسرحية الكوميدية «زلزال»، بمشاركة نجوم ، في الثامنة مساء غدًا على قناة «MBC مصر«.

«زلزال»، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحدي الأحياء الشعبية حيث يقع زلزال في ليلة زفاف ويتسبب في إضطرار عدد كبير من سكان الحي للبقاء في الشارع مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن «ويزو«، ومحمد أسامة»أس أس«، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

المصرى اليوم

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