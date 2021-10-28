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تراجع الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ5 جنيهات

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تراجع أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ5 جنيهات تراجع الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية.. والطماطم بـ5 جنيهات

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شهدت الخضروات والفاكهة تراجعا، اليوم الخميس، في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة والتجارة الداخلية، حيث سجلت الطماطم 5.00 جنيهات للكيلو، وسجلت البطاطس 8.5 جنيه.

وسجل البصل الأبيض 5 جنيهات، وسجل البصل الأحمر 5 جنيهات، وسجلت الكوسة 6 جنيهات، وسجل الجزر 9 جنيهات، وسجل الخيار 6.5 جنيه، والباذنجان الرومى 6 جنيهات، والفلفل الرومى 9 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان العروس 6.5 جنيه، فيما سجل الفلفل البلدى 9 جنيهات، والفلفل الألوان بـ20 جنيها، والليمون بـ 8 جنيهات.

فيما سجلت الجوافة بـ9 جنيهات، وبلح بارحى بـ34 جنيها، وكمثرى لبنانى بـ25 جنيها، والعنب الأحمر بـ14 جنيها، و‎‏‎تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

المصرى اليوم

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