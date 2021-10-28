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محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة»
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:16 مساءً
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:10 مساءً
البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:09 مساءً
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين"
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات
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الأربعاء 03 نوفمبر 2021 08:08 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أعمال تجريف تنفذها إسرائيل بالمقبرة اليوسفية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الخميس 28 أكتوبر 2021 10:54 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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