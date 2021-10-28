«تراثي المصري القبطي » مبادرة تنطلق من قلب أوربا للترويج لـ «رحلة العائلة المقدسة»

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تطلق ايبارشية باريس وشمال فرنسا، مبادرة تحت رعاية قداسة البابا، والانبا مارك بعنوان «تراثي المصري القبطي»، بهدف توعية الاجيال الجديدة بتراثهم وتاريخهم ولهذا اتخذت المبادرة من مسار العائلة المقدسة رمزا لها.

وقال ماهر حنين منسق المبادرة، أن أول الأحداث التي تنطلق من خلالها المبادرة هو معرض يتم تنظيمه في الكاتدرائية للفنان ارميا القطشة تلميذ الفنان ايزاك فانوس، والذي يتناول اسرار الايقونة القبطية خلال الفترة من ٧ إلى ٢١ نوفمبر.

كما أضاف إن التراث الحضاري هو الكنز الذي يكشف إنجازات الأجداد ويعكس أصالة الشعوب، فتتركه لنا الحضارات حتى تتحاكي به الأجيال ويصبح حلقة الوصل بينهم.

و تابع أن الحضارة المصرية القديمة وتلتها الحضارة القبطية، تركت لنا بل للعالم أجمع هذا الكم من الزخم الذي مازال العالم يكشف أسراره ويتمتع بأعاجيبه.

و أشارت د. كرستين اسكندر منسق المبادرة إلى أنها في الأساس تهدف إلى تسليط الضوء على هذا التراث الذي تمتد اصوله إلى آلاف السنوات ويعد جزءا اصيلا من تراث الحضارة المصرية.

كما تهدف المبادرة أيضا إلى رفع وعي الجالية المصرية بهذا التراث كأداة لتوطيد التواصل مع الوطن الأم مصر، خاصة بين الشباب والأجيال الحديثة.

و أكدت «اسكندر» على سعي المبادرة جاهدة إلى توطيد سبل التعاون وتأصيل أوجه الصداقة مع الشعب الفرنسي ومؤسسات الدولة الفرنسية التي تعود إلى أكثر من مائتي عام مع كتاب وصف مصر وفك رموز حجر رشيد الذي كشف كنوز الحضارة المصرية القديمة إلى العالم أجمع.- والجدير بالذكر، ان انطلاق هذه المبادرة هذا العام يتزامن مع الاحتفال بمرور مائتي عام على مولد أحد مؤسسي علم المصريات، ألا وهو العالم الشهير الفرنسي أوجست مارييت.

و لفتت «اسكندر» إلى أن المبادرة اتخذت من «مسار رحلة العائلة المقدسة» رمزا لها، كونه جاب كل أركان المحروسة وباركها وبارك نيلها وجعل من شعب مصر خير شعوب الأرض، لافته إلى سعي الدولة المصرية بكل مؤسساتها المعنية جاهدةً وبدعم من منظمة اليونسكو إلى وضع هذا المسار على قائمة التراث العالمي.

كما تنوي المبادرة أيضا أن تتخذ من يوم الأول من يونيو يوماً مخصصاً للتراث المصري القبطي والذي يوافق عيدا لدي الكنيسة القبطية ألا وهو «عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر»، حيث ستكون فرصة طيبة ونواة لإقامة العديد من الأنشطة في فرنسا .