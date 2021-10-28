تعرّف على سر محاولة انتحار طالبة ثانوي داخل مدرسة في البحيرة

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توصلت تحريات المباحث فى محافظة البحيرة إلي سر محاولة طالبة فى إحدي المدارس الثانوية فى مركز إيتاي البارود الانتحار عن طريق القاء نفسها من الطابق الثاني علوي إلي فناء المدرسة.

كان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة ايتاي البارود، بقيام طالبة في مدرسة ثانوي عام بالقفز من سور الطابق الأول علوي إلي فناء المدرسة.

انتقل مأمور ورئيس مباحث مركز إيتاي البارود في البحيرة إلي مكان الواقعة وتبين أن الطالبة المصابة تدعي «ش .ع» 15 سنة، وأصيبت الطالبة بكسور واشتباه فى نزيف فى البطن، تم نقلها إلي مستشفى إيتاي البارود المركزي للعلاج لعمل الاسعافات اللازمة.

وأكد عدد من شهود الواقعة أن الطالبة المذكورة سقطت فى فناء المدرسة بعد القاء نفسها من سور الطابق الأول علوي.

وقرر والد الفتاة أنها تمر بأزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة، وأنه قام بسحب الموبايل منها وأقدمت على محاولة الانتحار على اثر ذلك.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11071 لسنة 2021 إداري إيتاي البارود، وتولت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة.

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