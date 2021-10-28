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تداول 7200 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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تداول 7200 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر تداول 7200 طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

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أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (13) سفن وتم تداول (7200) طن بضائع و(406) شاحنة وشملت حركة الواردات (3200) طن بضائع و(238) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (4000) طن بضائع و(168) شاحنة.

في الوقت الذي يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينة دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغارت السفينة امل، كما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة Banyas 2 وعلى متنها 60 سيارة بوزن 120 طن متجهة لميناء جدة.

المصرى اليوم

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