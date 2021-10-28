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الجيزة تشارك أكاديمية ناصر في معرض للحرف اليدوية

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الجيزة تشارك أكاديمية ناصر في معرض للحرف اليدوية الجيزة تشارك أكاديمية ناصر في معرض للحرف اليدوية

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شاركت محافظة الجيزة أكاديمية ناصر العسكرية احتفالها بيوم جمهورية العربية للدارسين، من كبار قادة القوات المسلحة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وكبار العاملين بقطاعات الدولة المختلفة، وذلك من خلال إقامة معرض للمصنوعات والمنتجات والحرف اليدوية الخاصة بالأسر ومشروعات الشباب من أبناء المحافظة.

وشهدت فعاليات المعرض تفقد هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة، والعميد محمد حمزة المستشار العسكري للمحافظة لمنتجات العارضين المشاركين والتي شملت المنسوجات والجلود الطبيعية والرسم على الزجاج ورسم مزخرف بالحرق وأعمال رسم طبيعي ومنتجات مصنعة من نبات الحلفا وعبايات مطرزة وزيوت وتمور، والتي شارك بها أبناء مراكز كرداسة والواحات البحرية والحرانية والبدرشين .

وخلال الاحتفالية قامت أكاديمية ناصر بتكريم هند عبدالحليم نائب المحافظ وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب لما تميز به المعرض من منتجات متميزة وذات جوده وحرفية عالية وتنوع في المعروضات .

المصرى اليوم

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