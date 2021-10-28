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تكريم سفير الجزائر لدى بمناسبة انتهاء فترة عمله

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تكريم سفير الجزائر لدى مصر بمناسبة انتهاء فترة عمله تكريم سفير الجزائر لدى بمناسبة انتهاء فترة عمله

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قام السفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بمصر وعميد السلك الدبلوماسي العربي، بتكريم سفير الجزائر لدي السفير محند صالح العجوري، مع إنتهاء فترة عمله في مصر.

وقال السفير الذويخ: «إخواني أصحاب السعاده سفراء الدول العربية والأخوه الأعزاء المندوبين الدائمين لدي الجامعه العربية، بالأصاله عن نفسي ونيابه عنكم نودع اخونا سعاده سفير الجزائر الاخ محند صالح العجوري اثر انتهاء فتره عمله لدي جمهوريه مصر العربيه ومغادرته لبلده».

وأضاف: «أتوجه لسعاده الاخ محند بالتقدير لما لمسناه من طيب المعشر ورقي الأخلاق والمهنيه العاليه مع تمنياتنا لشخصه وعائلته الكريمه بالسعاده والنجاح وان نلتقي على خير ومحبه ان شاء الله».

وقدم السفير الذويخ باسم مجلس سفراء الدول العربة درع المجلس للسفير العجوري.

المصرى اليوم

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