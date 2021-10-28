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قام السفير محمد الذويخ سفير دولة الكويت بمصر وعميد السلك الدبلوماسي العربي، بتكريم سفير الجزائر لدي مصر السفير محند صالح العجوري، مع إنتهاء فترة عمله في مصر.

وقال السفير الذويخ: «إخواني أصحاب السعاده سفراء الدول العربية والأخوه الأعزاء المندوبين الدائمين لدي الجامعه العربية، بالأصاله عن نفسي ونيابه عنكم نودع اخونا سعاده سفير الجزائر الاخ محند صالح العجوري اثر انتهاء فتره عمله لدي جمهوريه مصر العربيه ومغادرته لبلده».

وأضاف: «أتوجه لسعاده الاخ محند بالتقدير لما لمسناه من طيب المعشر ورقي الأخلاق والمهنيه العاليه مع تمنياتنا لشخصه وعائلته الكريمه بالسعاده والنجاح وان نلتقي على خير ومحبه ان شاء الله».

وقدم السفير الذويخ باسم مجلس سفراء الدول العربة درع المجلس للسفير العجوري.