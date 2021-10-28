رضا عبدالعال يرد علي سامي قمصان و ينتقد حلمي طولان

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أبدى رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك الأسبق ، دهشته من تصريحات سامي قمصان المدرب المساعد للأهلي بشأن حزنه من الانتقادات التي واجهها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال عبد العال عبر برنامج البريمو إنه لا يفهم سبب هذه التصريحات وتوقيت خروجها بعد الفوز على الإسماعيلي برباعية مؤكداً أن موسيماني فاز بالبطولات بالحظ وأضاع أسهل بطولة دوري في تاريخه.

وأضاف:" قدامى الأهلي أو نجومه السابقين عندما يتحدثوا عن الفريق لا يريدون مناصب ونريد الأفضل لصالح الأهلي وغيري أيضاً انتقدوا موسيماني لهذا السبب لأن الأداء لم يكن مقنعاً والدوري خسره الفريق بدون سبب".

وأشار إلى أن تصريحات قمصان غريبة وغير مبررة مؤكداً أن نفس الأمر بالنسبة لحلمي طولان مدرب إنبي فخروجه للتلميح بوجود مجاملات تحكيمية للزمالك في الموسم الماضي أمر غير مفهوم لأن الجميع استفاد من الأخطاء التحكيمية سواء الأهلي أو الزمالك.

وأكد أن طولان قدم مباراة رائعة أمام الزمالك وأغلق المساحات وقدم مستويات طيبة وليس ذنبه أنه زملكاوي ليطالبه البعض بأن يخسر أو لا يقاتل للفوز.