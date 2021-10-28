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يستانف تدريباته مساء اليوم استعدادًا للطلائع

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الزمالك يستانف تدريباته مساء اليوم استعدادًا للطلائع يستانف تدريباته مساء اليوم استعدادًا للطلائع

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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم الخميس في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش بالدوري.

ويلتقي الزمالك مع طلائع الجيش يوم الأحد المقبل على برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وخضع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية إضافية خلال مران الامس الأربعاء.

وأدى أبو جبل تدريبات الركض الخفيف حول الملعب بعد انتهاء المران الجماعي.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على إنبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين أمس ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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