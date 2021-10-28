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مدرب الأهلي :«صعب نخسر بطولتين دوري»

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مدرب الأهلي :«صعب نخسر بطولتين دوري» مدرب الأهلي :«صعب نخسر بطولتين دوري»

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أبدى سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، سعادته بالفوز في مستهل مشوار بطولة الدوري أمام نظيره الإسماعيلي.

وقال قمصان، في تصريحات على القناة الأولى:«بداية قوية ومكسب مهم وحين يخسر الأهلي بطولة دوري صعب يخسر البطولة التالية ولكننا نعود أقوى ونعيد ثقة الجماهير لنا فجمهور الأهلي مُعتاد على البطولات نعم حققنا بطولة أفريقيا ولكن بطولة الدوري هي المحببة للجمهور ونستعد لها بشكل أفضل».

وردّ مدرب النادي الأهلي على كون طريقة لعبهم جديدة أمام الإسماعيلي، بقوله:«هي ليست جديدة فسبق ولعبنا بها أمام صنداونز والترجي ولكن المهم أن يكون لديك توازن ونعطي حرية للثلاثي الهجومي واللاعبون استوعبت فكر موسيماني سريعًا وكان سيكون هناك انتقادات لو لم نفز ولكننا حضرنا للقاء جيدًا».

المصرى اليوم

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