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حمد ابراهيم : راض عن أداء اللاعبين وسنصحح الأخطاء

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حمد ابراهيم : راض عن أداء اللاعبين وسنصحح الأخطاء حمد ابراهيم : راض عن أداء اللاعبين وسنصحح الأخطاء

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أبدى حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق بيراميدز، رضاه عن أداء فريقه في مستهل مشواره بالدوري أمام للمقاصة.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات بالقناة الأولى:"الحمدلله على الفوز كان من الممكن أن ننُهي المباراة في الشوط الأول؛ فسنحت لنا عدة فرصة وفي النهاية سجلنا هدفًا واحدًا مما منح الأمل للمقاصة الذي كان فريقًا مجهولاً هذه المرة بالنسبة لنا بسب تغيير اللاعبين ولكن هدفنا كان تحقيق الفوز في بداية الدوري".

وأتم المدرب العام لفريق بيراميدز تصريحاته بقوله:"ينقصنا توفيق من الله، مواصلة العمل مع اللاعبين والتصحيح خطوة بخطوة فستتحسن الأمور وتلعب كرة جيدة وتحقيق المكسب وكل لاعبي بيراميدز كبار ولا نستغرق وقتًا في منح التعليمات ووليد الكرتي صفقة مميزة وإضافة للفريق ونريد الظهور بكرة جيدة وتحقيق المكسب حتى وإن لم تظهر في مباراة بصورة تتمناها ولكن الفرق الكبيرة في هذه المباريات تفوز وتصحح بعد ذلك".

المصرى اليوم

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