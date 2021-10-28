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العيسوي يكشف سبب هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي

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العيسوي يكشف سبب هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي العيسوي يكشف سبب هزيمة الإسماعيلي أمام الأهلي

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قال أبو طالب العيسوي، المدرب السابق للإسماعيلي، إنه لا يتمنى أن تكون ظروف فريقه مثل الموسمين الماضيين.

وأضاف العيسوي، في تصريحات تليفزيونية :"البداية لم يكن يتوقعها أحد، الإعداد النفسي والبدني للأهلي كان قوي جدًا وكان به تركيز وعمل حساب للنادي الإسماعيلي جيدًا في المقابل لم يكن لاعبي الإسماعيلي في مستواهم كما أن غياب كابتن طلعت يوسف كان مؤثرًا ولكن هذه هي البدايات".

وأتم المدرب السابق للإسماعيلي تصريحاته بقوله:"الفرق الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة لا تتوقع بدايتها والإسماعيلي لم يكن في المستوى الطبيعي ولكن من كان يتوقع أن يخسر الإسماعيلي برباعية نظيفة؟.. لابد أن ننسى ماحدث والموسم الماضي هُزم ليفربول بسباعية ولكن الفرق الكبيرة هي من تعود سريعًا، فنريد إسعاد جماهير الإسماعيلي وإعادة الإسماعيلي ولابد أن يكون هناك تكاتف من الجميع وندعم اللاعبين فمازال الوقت مبكرًا".

المصرى اليوم

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