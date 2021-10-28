أخبار عاجلة

محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية -
البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط -
جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية -
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس -
البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو -
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب -
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين" -
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بعد توفير سكن بديل لقاطنيه.. الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المخالفة

Print
بعد توفير سكن بديل لقاطنيه.. الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المخالفة بعد توفير سكن بديل لقاطنيه.. الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المخالفة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة بإزالة أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحى العمرانية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب في إعاقه الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع وقد تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة أو المترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار في منطقه حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الإجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء في أعمال الإزالة، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 م والذى سوف يساهم في تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء