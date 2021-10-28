بعد توفير سكن بديل لقاطنيه.. الجيزة تزيل أحد أقدم العقارات المخالفة

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قامت محافظة الجيزة بإزالة أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بحى العمرانية.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان العقار مكون من دور أرضى ودور أول متعدى على خط التنظيم وتسبب في إعاقه الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع وقد تلقت المحافظة العديد من شكاوى المواطنين سواء قاطنى المنطقة أو المترددين على الشارع بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مرورى بالمنطقة.

وأشار إلى أنه تم توفير سكن حضارى بديل لقاطنى العقار في منطقه حدائق أكتوبر مراعاة للبعد الإجتماعى وتم نقلهم به قبل البدء في أعمال الإزالة، لافتا إلى أنه فور الانتهاء من إزالة العقار ورفع نواتج الهدم والرتش فسوف يتم فتح الشارع التخطيطى البالغ عرضه 20 م والذى سوف يساهم في تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصه وانه يربط بين شارعى الملك فيصل والأهرام .