هل يرحل موسيماني عن الأهلي؟ .. سامي قمصان يجيب

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قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، إن المدير الجنوب أفريقي لفريقه، موسيماني يعرف ويقدر قمية الأهلي ويعرف المكانة التي أعطاه إياها النادي والجماهيرية الكبيرة.

وأضاف قمصان، في تصريحات تليفزيونية :"الأهلي منح موسيماني أيضًا بطولات كبيرة بجانب التي كانت لديه وهو سعيد جدً، وسبق وعمل في 3 أماكن فقط فهو يحب الاستقرار ويحب أن يكون في مكان لفترة طويلة".

وأتم مدرب النادي الأهلي:"موسيماني لديه مشروع بدليل أنه طلب بيرسي تاو وهو إضافة جيدة وأعاد لاعبين من الإعارة فلا يفعل ذلك سوى من يريد العمل والاستمرار فالرجل مُقدر جدًا".