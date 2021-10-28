أخبار عاجلة

محافظة بني سويف: إنشاء 50 مدرسة في المراكز خلال «حياة كريمة» -
«العربية للطاقة الذرية» تنظم برنامجًَا تدريبيًا حول إدارة المشروعات النووية -
البرهان: نحن بصدد تعيين رئيس وزراء لتشكيل حكومة مدنية تكنوقراط -
جامعة المنيا توقع اتفاقية مع «مصر للأسمنت» في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية -
بالفيديو ... هنية في بث مباشر من غزة : الاردن دفع ثمنا باهظا دفاعا عن القدس والأقصى وعمان هي نبض القدس -
البنتاجون: الصين بإمكانها إطلاق صواريخ باليستية من البر والبحر والجو -
نجران.. 17 فرصة عمل للسعوديين بالمكتبات وبيع القرطاسية وخدمات الطالب -
"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين" -
"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

هل يرحل موسيماني عن الأهلي؟ .. سامي قمصان يجيب

Print
هل يرحل موسيماني عن الأهلي؟ .. سامي قمصان يجيب هل يرحل موسيماني عن الأهلي؟ .. سامي قمصان يجيب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، إن المدير الجنوب أفريقي لفريقه، موسيماني يعرف ويقدر قمية الأهلي ويعرف المكانة التي أعطاه إياها النادي والجماهيرية الكبيرة.

وأضاف قمصان، في تصريحات تليفزيونية :"الأهلي منح موسيماني أيضًا بطولات كبيرة بجانب التي كانت لديه وهو سعيد جدً، وسبق وعمل في 3 أماكن فقط فهو يحب الاستقرار ويحب أن يكون في مكان لفترة طويلة".

وأتم مدرب النادي الأهلي:"موسيماني لديه مشروع بدليل أنه طلب بيرسي تاو وهو إضافة جيدة وأعاد لاعبين من الإعارة فلا يفعل ذلك سوى من يريد العمل والاستمرار فالرجل مُقدر جدًا".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الولايات المتحدة والسعودية والإمارات وبريطانيا توجه نداء مشتركًا إلى الجيش السوداني

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

الإنذار البرتقالي .. مقترح غريب لمعاقبة اللاعبين في كرة القدم

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

محافظ الغربية: «حياة كريمة» لا تقتصر على البنية التحتية ولكن تتضمن تعزيز جودة الحياة الرقمية

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء

حكام مباراة الأهلي والزمالك الجمعة 5- 11- 2021 .. اتحاد الكرة يختار طاقم اللقاء