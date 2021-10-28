تجديد حبس عصابة تخصصت فى سرقات المواطنين تحت تهديد السلاح

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح بدر والشروق، حبس تشكيل عصابي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين تحت تهديد الأسلحة النارية بمدينة بدر، 15 يوما .

وتبين من التحقيقاتأنه أثناء سير سائق ، بالسيارة قيادته بدائرة القسم فوجئ بسيارة يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافه والاستيلاء منه على "مبلغ مالى- 3 هاتف محمول - ٢ إطار سيارة " كاوتش " تحت تهديد أسلحة نارية كانت بحوزتهم وفروا هاربين

تم تحديد السيارة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتم ضبط قائدها وتبين أنه وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية من الغربية.