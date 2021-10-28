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القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي الخميس 28-10-2021

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القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي الخميس 28-10-2021 القنوات الناقلة لـ مباراة الاتحاد والحزم في الدوري السعودي الخميس 28-10-2021

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تستأنف اليوم مباريات الدوري السعودي لكرة القدم دوري محمد بن سلمان بمواجهتين قويتين لفريق الاتحاد وفريق الشباب ويواجه فريق الاتحاد نظيره الحزم مساء يوم الخميس.

مباريات الدوري السعودي تنقل عبر قنوات ssc وستنقل مباراة الحزم والاتحاد عبر قناة SSC1.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف مفاجأة البطولة فريق ضمك من ناحيته يوجد فريق الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط


يواجه فريق الحزم نظيره اتحاد جدة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، مساء الخميس 28 أكتوبر الساعة 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء بتوقيت أبوظبي ، 5.05 مساءً بتوقيت القاهرة .


ضمك - 18 نقطة
الاتحاد - 17 نقطة
الشباب - 15 نقطة
الهلال - 15 نقطة
الفيحاء - 13 نقطة
النصر - 12 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022
أوديون إيجالو - الشباب - 8 أهداف
إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف
ليندر تاوامبا - التعاون - 6 أهداف
رامون لوبيز - الفيحاء - 6 أهداف
بافيتيمبي جوميز - الهلال - 5 أهداف
رومارينيو – الاتحاد – 5 أهداف
جوليو تافاريس – الفيصلي – 5 أهداف
أندرسون تاليسكا – النصر – 5 أهداف

يشهد الدوري السعودي اليوم لعب مبارتان كما يلي:

  • مباراة الحزم × اتحاد جدة – فى الساعة 5.05 مساءً.
  • مباراة الشباب × الطائي – فى الساعة 6.50 مساءً.

التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
12523 عمودي 27500 5

تردد ssc7

المصرى اليوم

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