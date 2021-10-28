جوجل تطلق نسخة معدلة من "أندرويد 12" مخصصة للأجهزة اللوحية والقابلة للطي

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كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، النقاب عن نسخة معدلة من نظام تشغيلها الأحدث "أندرويد" 12 مخصصة للأجهزة اللوحية والقابلة للطي وأجهزة "كروم أو إس".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أندرويد 12 إل" سيتضمن ميزات جديدة تتكيف مع الشاشات اللمسية الكبيرة لتلك الأجهزة.

ومن المتوقع أن يكون "أندرويد 12 إل" متاحًا لكل الأجهزة اللوحية والقابلة للطي وأجهزة "كروم أو إس" في وقت مبكر من العام المقبل 2022، وإن كانت ستطرح نسخًا تجريبية منه خلال الأسابيع المقبلة.

وسيدعم "أندرويد 12 إل" أكثر من ربع مليار جهاز لوحي وقابل للطي و"كروم إو إس" يعملون بنظام "أندرويد" حاليًا.

وحسنّت شركة "جوجل" في نظام "أندرويد 12 إل" واجهة المستخدم؛ بحيث تصلح للشاشات الكبيرة، بالإضافة إلى إشعارات إعدادات سريعة وشاشة قفل ولوحة التطبيقات السريعة الأحدث والأكثر تنظيمًا.

وقامت جوجل بتحسينات في أداء المهام المتعددة؛ حيث يحتوي "أندرويد 12 إل" على شريط مهام جديد، يسمح بالتبديل السريع بين التطبيقات المختلفة أثناء التنقل.

ويسهّل "أندرويد 12 إل" استخدام وضع تقسيم الشاشة، بمجرد سحب أحد التطبيقات وإفلاته في شريط المهام.

وحثت "جوجل" المطورين على تحديث تطبيقاته للتكيف مع "أندرويد 12 إل" قبل طرحه رسميًّا للجمهور.

ويوفر "أندرويد 12 إل" 3 فئات لحجم النوافذ؛ بحيث تتكيف مع كافة أوضاع الشاشة، خاصة للأجهزة القابلة للطي.

وستقدم "جوجل" تحذيرًا للمستخدمين عند تحميل أي تطبيق عبر نظام "أندرويد 12 إل" من "جوجل بلاي"، إذا كان غير متوافقًا مع الشاشات الكبيرة، وستقدم لهم نصائح بتطبيقات أخرى تدعم الشاشات الكبيرة.