جامعة الإسكندرية: 1100 منحة دراسية لطلاب الزراعة والتجارة .. وتوقيع اتفاقيات مع 6 جهات أجنبية ومصرية

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قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، إنه تم تخصيص 100 منحة لطلاب الدراسات العليا المستجدين بكلية الزراعة، بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة، تخصيص 1000 منحة دراسية بتخفيض 50% من قيمة الساعة المعتمدة للطلاب المقيدين لدراسة دبلوم الدراسات العليا بكلية التجارة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس الجامعة أمس، على أنه الموافقة على إنشاء برنامج ماجستير العلوم فى التقنية الحيوية المستدامة بكلية العلوم، وإنشاء الماجستير المهني في الحوسبة الكمية والمعلوماتية الكمية بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلـوم.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية، ومذكرة التفاهم بين معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كومبور بالهند، واتفاقية التعاون بين كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية وكلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والملحق التفسيرى والمالى والتنفيذى والذى يتضمن القواعد العامة للماجستير المهنى فى إدارة اللوجستيات الرياضية 2021، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة فرع الإسكندرية ETAS، وتجديد اتفاقية التعاون المبرمة بين كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية ومركز التعلم المتواصل قسم إدارة السياحة بجامعة أتيكا باليونانية، وتجديد اتفاقية التعاون المبرم.

كما وافق المجلس على ترقية 15 عضو هيئة تدريس، 5 إلى وظيفة أستاذ، و 10 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 22 مدرس، ومنح 107 درجة دكتوراة و213 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.