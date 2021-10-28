أخبار عاجلة

"البنتاجون": "مُسيَّرات" إيرانية نفَّذت تحليقًا غير آمن ضد حاملة طائرات أمريكية بالخليج -
الاتفاق ينهي تحضيراته للتعاون .. وعودة حامد ومحنشي للتدريبات -
المملكة تقدِّم مشاريع ضخمة لاستقبال السيَّاح من دول العالم -
"السديس" يدشِّن خطة تمكين المرأة بوكالة المسجد النبوي ويُثمِّن جهودها في نقل الصورة المشرقة -
نائب رئيس جامعة المنوفية للداراسات العليا: سجلنا 20668 بحثًا خلال الفترة الماضية -
استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن -
الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل -
تحت حراسة البودي جاردات.. بيج رامي في رحلة بحرية بالغردقة (صور) -
وزير الدفاع الكويتي: قرار التحاق النساء بالجيش لا رجعة فيه -
محافظ شرورة يستقبل مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن ويستعرض إنجازاتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

بث مباشر مباراة الحزم والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

Print
بث مباشر مباراة الحزم والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة بث مباشر مباراة الحزم والاتحاد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تستأنف اليوم مباريات الدوري السعودي لكرة القدم دوري محمد بن سلمان بمواجهتين قويتين لفريق الاتحاد وفريق الشباب ويواجه فريق الاتحاد نظيره الحزم مساء يوم الخميس.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة خلف مفاجأة البطولة فريق ضمك من ناحيته يوجد فريق الحزم في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط فقط


يواجه فريق الحزم نظيره اتحاد جدة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي، مساء الخميس 28 أكتوبر الساعة 6:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:05 مساء بتوقيت أبوظبي ، 5.05 مساءً بتوقيت القاهرة .

مباريات الدوري السعودي تنقل عبر قنوات ssc وستنقل مباراة الحزم والاتحاد عبر قناة SSC1.


ضمك - 18 نقطة
الاتحاد - 17 نقطة
الشباب - 15 نقطة
الهلال - 15 نقطة
الفيحاء - 13 نقطة
النصر - 12 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي موسم 2021-2022
أوديون إيجالو - الشباب - 8 أهداف
إيميليو زيلايا - ضمك - 7 أهداف
ليندر تاوامبا - التعاون - 6 أهداف
رامون لوبيز - الفيحاء - 6 أهداف
بافيتيمبي جوميز - الهلال - 5 أهداف
رومارينيو – الاتحاد – 5 أهداف
جوليو تافاريس – الفيصلي – 5 أهداف
أندرسون تاليسكا – النصر – 5 أهداف

يشهد الدوري السعودي اليوم لعب مبارتان كما يلي:

  • مباراة الحزم × اتحاد جدة – فى الساعة 5.05 مساءً.
  • مباراة الشباب × الطائي – فى الساعة 6.50 مساءً.

التردد الاستقطاب الترميز تصحيح الخطأ
12523 عمودي 27500 5

تردد ssc7

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نائب رئيس جامعة المنوفية للداراسات العليا: سجلنا 20668 بحثًا خلال الفترة الماضية

نائب رئيس جامعة المنوفية للداراسات العليا: سجلنا 20668 بحثًا خلال الفترة الماضية

استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن

استشاري: خفض الوزن بدون حرمان أمر ممكن

الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل

الأمم المتحدة: انهيار غير مسبوق لقيمة الريال اليمني والاقتصاد يحتاج لإنقاذ عاجل

تحت حراسة البودي جاردات.. بيج رامي في رحلة بحرية بالغردقة (صور)

تحت حراسة البودي جاردات.. بيج رامي في رحلة بحرية بالغردقة (صور)