تنفيذه 15 نوفمبر.. جامعة الإسكندريـة تقرر منع دخول جميع منتسبيها للحرم دون شهادة تطعيم كورونا

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وجه الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، عمداء الكليات باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع مراجعة الكليات لموقف الطلاب من التطعيم بدءاً من 1 نوفمبر القادم، مشدداً على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعى بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول أى طالب على اللقاح لأسباب صحية أو مرضية، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعياً.

وأكد رئيس الجامعة، خلال اجتماع مجلس الجامعة أمس، على الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة استمرار الكليات في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعى، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل ومختلف مبانى الكليات، وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

وأكد المجلس علي تطبيق نظام "المرور الأخضر " - Green Pass - الذي يعد جزءاً من الإجراءات الإحترازية بالجامعة للحد من إنتشار فيروس كورونا، والتحقق منه على البوابات أثناء دخول الطلاب ومنتسبى الجامعة للحرم الجامعى، وذلك حرصاً على صحة وسلامة جميع منتسبى جامعة الإسكندرية.