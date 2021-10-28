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أوائل نوفمبر.. المنيا تستضيف عروض فرقة «المواجهة والتجوال» في قرى 3 مراكز

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أوائل نوفمبر.. المنيا تستضيف عروض فرقة «المواجهة والتجوال» في قرى 3 مراكز أوائل نوفمبر.. المنيا تستضيف عروض فرقة «المواجهة والتجوال» في قرى 3 مراكز

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستستضيف عروضا فنية ومسرحية أوائل شهر نوفمبر القادم، حيث تقدمها فرقة (المواجهة والتجوال) التابعة للبيت الفني للمسرح، حيث ستجوب العروض قرى مراكز (أبوقرقاص- ملوى- دير مواس )، ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة لمكافحة الفكر المتطرف، وتحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

أكد المحافظ على التعاون الدائم والمستمر بين المحافظة وكافة المؤسسات والوزارات المعنية، تفعيلًاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الثقافية والعروض المسرحية لنشر الوعي وتثقيف المواطن المصرى خاصةً في الأماكن الأكثر احتياجا بالريف المصري والعمل على محاربة الفكر الهدام والتطرف وإرساء مبدأ العدالة الثقافية.

هذا وستضم العروض(حواديت الاراجوز، محطة ، ولاد البلد )، وذلك بدءاً من شهر نوفمبر القادم حتى منتصف شهر ديسمبربـ5 قرى بمركز أبوقرقاص، و10 قرى بمركزى ملوى وديرمواس، وتستهدف العروض الاطفال والشباب لبث رسائل ايجابية .

المصرى اليوم

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