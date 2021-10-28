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محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بمجموع القبول بالثانوي لـ٢٤٠ درجة

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محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بمجموع القبول بالثانوي لـ٢٤٠ درجة محافظ كفر الشيخ يقرر النزول بمجموع القبول بالثانوي لـ٢٤٠ درجة

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صرح أحمد السماحى، المتحدث الرسمى للمحافظة، بأن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وافق على نزول الحد الأدنى لمجموع القبول بالصف الاول الثانوى العام، لعام 2022/2021, من مجموع 243 درجة الى 240 درجة، بالمدارس التى تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالب فى الفصل، لتناسب الكثافة المقترحة للطلاب، وبهدف استكمال القوة الاستيعابية التى تسمح بها الفصول وحرصاً على مصالح الطلاب وحرصاً على العملية التعليمية.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، انه جاء ذلك بناءً على رغبة أولياء الامور بالنزول بمجموع القبول بالثانوى العام، فعدد الناجحين فى الشهادة الاعدادية 51963 طالب، والاماكن الخالية بالصف الأول الثانوى 530 فصل بزيادة 30 فصل عن العام الماضى، ونتيجة لتقديم الكثير من الطلاب لمدارس التمريض ومدرسة الضبعة النووية، ومدرسة شركة المياة بالبحيرة، ومدارس التعليم الفنى نظام الخمس سنوات، ومدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، تلاحظ ان بعض المدارس فى الادارات تقل كثافة الفصول بها عن 45 طالب فى الفصل.

واضاف محافظ كفرالشيخ، ان الدولة تعمل بكل الجهد لتوفير وتطوير المنظومة التعليمية لتخريج طلاب متميزين وفق مناهج حديثة، مشدداً على ان يتم الالتزام فى جميع الحالات بميزانية الفصول والخطة والكثافة القانونية المقررة .

المصرى اليوم

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