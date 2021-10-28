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« الحلوة».. متاحف الإسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)

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«مصر الحلوة».. متاحف الإسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور) « الحلوة».. متاحف الإسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)

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استقبل متاحف الإسكندرية، خاصة المجوهرات الملكية والمتحف القومى، وفود كبيرة من الأجانب من مختلف الجنسيات للتعرف على تاريخ « الحلوة»، والتقاط الصور التذكارية مع المقتنيات، فيما قدم أمناء المتاحف شروح كافية للوفود لتقديم خلفيات تاريخية عن المتاحف وأهمية مقتنياتها بالنسبة لمصر.

كما استقبلت المتاحف وفود مصرية للتعرف على تاريخ مصر، حيث استقبل متحف الاسكندرية القومى وفد من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وقام باصطحاب المجموعة في جولة إرشادية للتعريف بمقتنيات المتحف أمناء المتحف كلاً من ياسمين عادل ونسرين أحمد وريهام عبدالرازق أمناء المتحف.

كما زار المتحف مجموعة من السائحين من جنسيات مختلفة من محبي الآثار بمرافقة المرشد الخاص بهم، كما زار المتحف وفد من كلية السياحة وإدارة الفنادق بجامعة فاروس،ورافقهم عدد من أمناء المتاحف لتقديم شروح وافية عن المتحف ومقتنياته.

واستقبل متحف المجوهرات الملكية طالبات مدرسة نوتردام بالإسكندرية خاصة وأنها المدرسة التي تخرجت منها الملكة فريدة، وقام بالشرح لهم جانيت عدلي، امينة اثرية بمتحف المجوهرات الملكية، وماريان نظمى امينة أثرية بمتحف المجوهرات الملكية، وأبدوا إعجابهم الشديد المتحف ومقتنياته وقاموا بتدوين بعض النقاط الهامة أثناء الشرح لهم، والتقاط الصورة التذكارية للقصر والمجوهرات.

"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)
"مصر الحلوة" .. متاحف الاسكندرية تستقبل وفود أجنبية من مختلف الجنسيات (صور)

المصرى اليوم

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