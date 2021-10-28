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"الأمن البيئي": تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في متداول يقومون بقطع شجرة بمنشار كهربائي

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"الأمن البيئي": تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في فيديو متداول يقومون بقطع شجرة بمنشار كهربائي "الأمن البيئي": تحديد هوية 3 أشخاص ظهروا في متداول يقومون بقطع شجرة بمنشار كهربائي
لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين ومتابعة كل ما يُنشر في مواقع التواصل

صرّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد "رائد المالكي"، بأنه بالتنسيق مع شرطة منطقة مكة المكرمة؛ تم تحديد هوية 3 مواطنين ظهروا في مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء قيامهم بقطع شجرة بمنشار كهربائي، وتوثيق ذلك ونشره، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح أن عقوبة قطع الأشجار غرامةٌ تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، مشددًا على أن القوات الخاصة للأمن البيئي، لن تتهاون في تطبيق اللوائح التنفيذية لنظام البيئة على المخالفين، ومتابعة كل ما يُنشر في مواقع التواصل الاجتماعي من مخالفات بيئية.. وحثّ الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تُمثّل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على رقميْ الطوارئ 996 أو 999 في جميع مناطق المملكة، و911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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